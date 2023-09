XDefiant kann auf den nächsten Monat verschoben werden

HQ

Auf dem Summer Game Fest wurde bekannt gegeben, dass Ubisofts neuer Shooter XDefiant diesen Sommer auf den Markt kommen soll. Im Laufe des Septembers scheint dieses Datum jedoch immer unwahrscheinlicher zu werden. Auch in einem neuen Update, das von Executive Producer Mark Rubin gepostet wurde, scheint die Veröffentlichung des Spiels auf einen kleinen Haken gestoßen zu sein.

Es ist alles auf den Zertifizierungsprozess zurückzuführen, der beim ersten Versuch des Studios nicht so gut gelaufen ist. "Ende Juli haben wir mit diesem Prozess begonnen und Mitte August unsere ersten Ergebnisse erhalten, was ein "Not Pass" war." Rubin schreibt. "Wir stellten damals fest, dass wir mehr Arbeit im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften hatten, als wir erwartet hatten. Wenn es vorbei gewesen wäre, hätten wir Ende August versenden können. Aber das tat es nicht, und so haben wir die letzten 3-4 Wochen damit verbracht, diese Probleme zu beheben und uns auf eine weitere Einreichung vorzubereiten."

Es besteht die Möglichkeit, dass eine Veröffentlichung Mitte bis Ende September noch möglich ist, aber Rubin bereitet die Fans auf eine etwas größere Verzögerung vor.

"Wir werden hoffentlich in etwas weniger als 2 Wochen bei 1st Partys einreichen", sagt Rubin. "Wenn das sauber verläuft, könnten wir eine Veröffentlichung Mitte bis Ende September in Betracht ziehen. Es gibt jedoch ein wahrscheinliches Szenario, in dem wir einen bedingten Pass erhalten, was bedeutet, dass wir einen Tag-1-Patch mit einigen letzten Korrekturen erstellen müssen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Wenn wir einen Tag-1-Patch machen müssen, dann verschiebt sich unser Datum auf Anfang/Mitte Oktober."

Rubin scheint jedoch immer noch zuversichtlich in das Spiel zu sein, und dies scheint ein ziemlich regelmäßiger und kleiner Rückschlag zu sein, verglichen mit einigen größeren Verzögerungen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Werdet ihr XDefiant spielen, wenn es veröffentlicht wird?