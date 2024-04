XDefiant gibt wieder ein Lebenszeichen von sich, mit Servertest an diesem Wochenende

HQ

Ubisofts Launch-Strategie scheint sich in den letzten Monaten zu ändern. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer Phase der Umstrukturierung seiner Teams, und der Misserfolg sowohl kommerziell (mit Prince of Persia: The Lost Crown, der fantastisch ist, aber nicht viel verkauft hat) als auch kritisch (Skull and Bones, ein "AAAA"-Projekt, das ins Straucheln geriet, sobald es den Hafen verließ) hat das französische Unternehmen dazu veranlasst, andere Projekte zu bremsen und seinen Entwicklungszyklus zu verlängern, um eine Wiederholung der Szene zu vermeiden.

Das beste Beispiel für diesen neuen Ansatz ist Ubisoft San Franciscos Sandbox-Shooter XDefiant, der erst vor zwei Wochen auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Vielleicht gingen wir damals davon aus, dass die Probleme ernster waren als das, was im Studio vor sich ging, aber jetzt sieht es so aus, als hätten sie etwas vorzuweisen, denn laut Insider Gaming ist für diesen Freitag, den 19. April, ein Servertest geplant.

Insider-Quellen geben an, dass der Test etwa zwölf Stunden dauern wird, aber wenn keine Fehler oder kritischen Probleme gefunden werden, könnte er über das Wochenende verlängert werden. Der Test wird für PC, Xbox Series und PS5 aktiv sein, da die Versionen für Xbox One und PS4 eingestellt wurden. Hoffen wir, dass der Test wie erwartet verläuft, denn das Studio hat bereits bestätigt, dass auf seinen Erfolg die Ankündigung eines neuen Veröffentlichungsdatums folgen wird.

