XDefiant Executive Producer zieht sich nach Shutdown aus dem Gaming zurück

Es war Ende letzten Jahres, als wir wussten, dass Ubisofts XDefiant nicht mehr lange auf dieser Welt sein würde. Nach einem letzten Update tuckerte das Spiel im Juni in den Tod. Jetzt, da das Spiel offiziell für immer verschwunden ist, hat der ausführende Produzent und erfahrene Spieleentwickler Mark Rubin einige Gedanken geteilt.

In einem langen Beitrag bedankte sich Rubin zunächst bei den Fans, die XDefiant gespielt haben. "Ich würde sagen, dass mit diesem Spiel etwas Bemerkenswertes passiert ist, denn obwohl wir sehr wenig Marketing hatten, hatten wir immer noch die schnellste Spielerakquise in den ersten Wochen für einen Ubisoft-Titel, nur weil ihr alle über das Spiel gesprochen und es beworben habt", schrieb er.

Er fuhr dann fort zu erklären, warum XDefiant das Deck dagegen gestapelt hatte. Es gab wenig bis gar kein Marketing, die hauseigene Engine erlaubte es den Entwicklern nicht, das Spiel zu machen, das sie wollten, und es gab keine langfristigen Investitionen in das Spiel.

Rubin ist jedoch immer noch stolz auf die Arbeit, die er geleistet hat, hat aber keine Pläne, einen weiteren Versuch zu unternehmen, in das Shooter-Genre einzusteigen. "Ich habe mich entschieden, die Branche zu verlassen und mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, also werdet ihr leider nicht hören, dass ich ein weiteres Spiel mache", schrieb er. "Ich kümmere mich leidenschaftlich um den Shooter-Bereich und hoffe, dass jemand anderes die Flagge, die ich zu tragen versucht habe, aufgreift und wieder Spiele macht, die sich um die Spieler kümmern, sie mit Respekt behandeln und zuhören, was sie zu sagen haben."

XDefiant ist nicht mehr verfügbar.