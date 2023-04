XDefiant entwickelt sich zu einem großartigen Shooter, obwohl seine Live-Prämisse mich beunruhigt

HQ

Wenn man es im Makro-Sinne betrachtet, gibt es nur sehr wenige Gründe, sich nicht für Ubisofts XDefiant zu begeistern. Free-to-Play-Arena-Shooter mit einer Reihe legendärer Ubisoft-Marken. Es ist im Wesentlichen ein Ubisoft-Vers (ja, das gibt es anscheinend jetzt) auf Call of Duty. Aber obwohl dies der Fall ist, hat die Enthüllung für XDefiant nicht viel dazu beigetragen, die Leute für einen weiteren Ubisoft-Shooter zu begeistern, da dies ein Live-Service-Projekt ist und wir weiß Gott nicht mehr davon brauchen.

Es ist Monate her, über ein Jahr, seit XDefiant angekündigt wurde, und nach einer langen Zeit des Schweigens in Bezug auf das Spiel scheint sich Ubisoft darauf vorzubereiten, dieses Projekt in die Hände der Spieler zu bekommen, da heute eine geschlossene Beta für das Spiel offiziell beginnt. Im Geiste dieser Bemühungen hatte ich kürzlich die Gelegenheit, ein paar Stunden XDefiant zu spielen, und ich bin tatsächlich angenehm überrascht von dem, was ich erlebt habe, auch wenn ich mir immer noch Sorgen um die Zukunft des Spiels mache.

Das Gameplay ist ziemlich selbsterklärend. Du springst in eine von 14 Karten, um eine Vielzahl verschiedener Spielmodi zu spielen, als eine Sammlung einzigartiger Fraktionen. In erster Linie als 6-gegen-6-Spiel konzipiert, sind die Spielmodi solche, die jeder Call of Duty-Spieler sofort erkennen wird, darunter Domination, Occupy (aka Hardpoint), Hot Shot (Kill Confirmed), Zone Control, und Escort, das so ziemlich eine Kopie des Overwatch-Spielmodus ist. Von hier aus geht es einfach darum, das gegnerische Team bis zum Punktelimit zu schlagen, indem man sich gegenseitig niederschießt und dabei so viele objektive Punkte wie möglich sammelt. Wenn Sie schon einmal einen Arena-Shooter gespielt haben, werden Sie sich hier wie zu Hause fühlen.

Es ist nicht in den Spielmodi, in denen sich XDefiant von anderen Shootern abhebt, sondern in seinem Fraktionssystem, das, wenn man es wirklich auf den Punkt bringt, sich fast wie ein Heldensystem anfühlt. Derzeit gibt es fünf Fraktionen, die jeweils auf eine Ubisoft-Marke zugeschnitten sind, was bedeutet, dass Sie Far Cry 6's Libertads, Watch Dogs' DedSec, The Division's Cleaners, Splinter Cell's Echelon und Phantoms' Phantoms . Und während der Begriff "Fraktion" implizieren würde, dass es mehrere Teile einer einzigen Klasse gibt, sind sie in Wirklichkeit auf die Kernfähigkeiten aufgeteilt, mit denen du in den Kampf ziehen willst, wie zum Beispiel die hinterhältige Echelon-Fraktion, die entweder eine Unsichtbarkeitsfähigkeit oder einen Anzug mitbringen kann, der als Aufklärungsgerät fungiert und Feinde in der Nähe enthüllt. Jede Fraktion hat einen bestimmten Satz anderer Fähigkeiten, die unabhängig von der gewählten Hauptfähigkeit vorhanden sind und die zum Thema der Fraktion passen, z. B. ist die Ultra-Fähigkeit von DedSec (denken Sie an Overwatch's Ultimate) immer Lockout , das Hacks und verhindert, dass Feinde ihre Fähigkeiten nutzen, und dies gilt für passive Eigenschaften in jeder Fraktion.

Das Fraktionssystem ist wirklich gut implementiert und keine Fraktion fühlt sich massiv stärker oder schlechter an als die andere, und in der Tat kann man leicht jede der Fraktionen auswählen und sie in das Gameplay einbinden, denn am Ende des Tages ist XDefiant kein Helden-Shooter wie Overwatch, was bedeutet, dass das Gameplay und die Meta nicht so starr sind wie die des Blizzard's-Titels.

Während man auf der Fraktionsseite nicht wirklich viel anpassen kann, sind die Waffen ein anderes Biest. Unabhängig von der Fraktion, für die du dich entscheidest, kannst du jede der Waffen in XDefiant verwenden, und indem du Kills und Erfahrung bekommst, wenn du Waffen verwendest, kannst du sie leveln, um Anhänge freizuschalten, die es ihnen ermöglichen, sich weiter auf die Art und Weise zu spezialisieren, wie du spielen möchtest. Die Anpassungssuite hier erinnert an Call of Duty: Modern Warfare II's Gunsmith, nur dass sie rudimentärer und weniger komplex zu verstehen ist. Im Wesentlichen ist es für die Spieler im Allgemeinen besser, auch wenn das Buildcrafting einen Treffer erleidet.

Obwohl ich die Waffenanpassungs-Suite mag, bin ich kein Fan von einem Spiel, das zu viele Fortschrittswege hat, wie es hier zu finden ist, und was ich meine, ist, dass XDefiant erfordert, dass Sie Ihren tatsächlichen Account, jede einzelne Fraktion und dann jede einzelne Waffe aufleveln. Auf diese Weise werden neue Waffen und Anhänge und so weiter freigeschaltet, und hier schleichen sich die Live-Service-Elemente ein und beginnen mich zu beunruhigen, da ich bereits weiß, dass ich nicht die Zeit haben werde, dies wirklich in seiner vollen Tiefe zu erkunden, wenn das Spiel schließlich veröffentlicht wird.

Aber wie auch immer, zurück zum Gameplay. Bevor ich mich von den Schießereien und dem allgemeinen Gefühl von XDefiant entferne, möchte ich hinzufügen, dass dies ein sehr hochwertiger AAA-Shooter ist. Das Feuergefecht und die Bewegung fühlen sich flüssig und reaktionsschnell an, und während die Time-to-Kill-Werte eher niedrig sind, bedeutet das Tempo von XDefiant, dass Sie nie lange aus der Action heraus sind, was genau das ist, was ein Arena-Shooter servieren möchte. Das HUD ist auch dicht und raffiniert und überwältigt nicht mit Informationen, die Sie nicht benötigen.

Hinzu kommen die Karten, die mit zwei Worten im Hinterkopf entworfen wurden, die jeden Shooter-Fan weich an den Knien machen werden: drei Bahnen. Jede Karte fühlt sich an wie eine klassische Call of Duty-Karte mit überwiegend drei Fahrspuren, die von verschiedenen Gebäuden und Gassen usw. durchschnitten werden, und obwohl ich es nur geschafft habe, XDefiant für ein paar Stunden zu spielen, fühlten sich die Karten intuitiv und leicht verständlich an, während sie immer noch viele Ecken und Winkel hatten, um den Sprung auf ahnungslose Flanker zu bekommen. Oh, und die Tatsache, dass die meisten auf Orten aus Ubisoft-Spielen basieren, macht die Sache umso lustiger, da Sie zum The Division's zerstörten Times Square, Pueblito (basierend auf einem Ort aus Far Cry 6's Yara), Watch Dogs' Nudleplex und mehr gehen können.

Während ich die schrecklichen Server und schlechten Verbindungen der Tatsache zuschreibe, dass es sich um eine Pressevorschau handelte, macht mich die Monetarisierung ein wenig besorgt. Dies ist ein Free-to-Play-Spiel, was bedeutet, dass es auf andere Weise als einen direkten Kauf Einnahmen generieren muss, und das bedeutet, dass XDefiant einen Battle Pass, einen Store, Premium-Währung und all die anderen Doodads bietet, die versuchen, Geld für Kosmetika und andere Ergänzungen auszugeben, die in keiner Form zum Gameplay beitragen.

Aber all das ändert nichts an der Tatsache, dass der Live-Service-Markt absolut mörderisch ist, unabhängig vom Spiel. Es gibt heutzutage zu viele Spiele, die Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erfordern, und ehrlich gesagt ist es unmöglich, sich auf mehrere Spiele mit Live-Elementen gleichzeitig festzulegen, und das ist genau die Tatsache, die mich am meisten über XDefiant beunruhigt. Denn während dieses Spiel wie ein lustiger und unterhaltsamer Shooter erscheint, muss es, um zu überleben und zu gedeihen, die Leute von Titanen wie Call of Duty, Battlefield, Fortnite, Apex Legends, Destiny 2 weglocken, sogar Rainbow Six: Siege , und ich glaube nicht, dass es Prämisse und Gameplay einzigartig genug ist, um das überhaupt zu tun, geschweige denn, dass es dann irgendwie gelingt, die Spieler Wochen und Monate nach dem Start zu halten. MultiVersus sah mit seinem einzigartigen Konzept und seiner interessanten Besetzung wie ein todsicherer Hit aus, aber drei Monate später hatte das Spiel nur einen Bruchteil seiner Spielerbasis. Live-Service-Spiele befinden sich an einem Wendepunkt.

Obwohl XDefiant eindeutig ein Spiel ist, das sich raffiniert, hochwertig und unterhaltsam anfühlt, kann ich noch nicht ganz sagen, dass es ein Hit wird. Mit seiner Free-to-Play-Natur und seinem engen Schießspiel und seiner Action kann ich mir vorstellen, dass dies ein Spiel ist, das viele Spieler bei der Veröffentlichung anzieht, aber dann die Spieler danach bluten lässt. Hoffentlich können der vollgepackte saisonale Inhaltsplan und die Post-Launch-Unterstützung (die neue Karten, Fraktionen, Waffen und mehr verspricht) dies ersticken, da es so aussieht, als könnte XDefiant der nächste große Shooter und der Nachfolger von Siege sein, der bereits seinen siebten Geburtstag überschritten hat. Lange Rede, kurzer Sinn, man könnte sagen, dass ich im Moment vorsichtig optimistisch bin, was XDefiant angeht, und ich hoffe wirklich, dass es seinen Platz auf dem Markt findet, denn dies ist ein sehr lustiger und gut gestalteter Shooter.