Xcom-Spin-Off Legends flankiert überraschend iOS und Android

Es ist inzwischen fünf Jahre her, dass das ausgezeichnete Xcom 2 auf dem PC veröffentlicht wurde und da Entwickler Firaxis angeblich an einem rundenbasierten Marvel-Spiel arbeiten sollen, dürfen wir wohl noch etwas länger auf einen dritten Ableger warten. Um die Wartezeit zu verkürzen, hat Entwickler Iridium Starfish in einigen Regionen der Welt überraschend das Spin-Off Xcom: Legends auf mobilen Android-Geräten ausgeliefert.

Laut dem Google-Play-Store-Eintrag soll das Spiel eine zentrale Kampagne und mehrere PvP-Modi bieten. Euren Trupp werdet ihr rollenspieltypisch aufleveln können, was wiederum verschiedene Fähigkeiten und Talente freischaltet. Es gibt unterschiedliche Helden, die eigene Vor- und Nachteile aufweisen. Wie erwartet ist dieser Titel kostenlos spielbar und auch noch nicht fertig entwickelt. Derzeit ist unklar, ob Xcom: Legends auch für Apple-Geräte auf den Markt kommt und wann es in anderen Ländern erhältlich sein wird. Details zu Mikrotransaktionen liegen uns ebenfalls nicht vor.

