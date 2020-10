Xcom 2 Collection ab November für iOS erhältlich

Feral Interactive hat heute die Xcom 2 Collection fürs iPhone und iPad angekündigt. Die Veröffentlichung ist für den 5. November geplant, enthalten sind Xcom2: War of the Chosen und vier DLCs. Kostenpunkt: 27,99€. Zusätzliche In-App-Käufe sollen nicht angeboten werden.

Mit einem neuen User-Interface wurde die Xcom 2 Collection für die Bedienung per Touchscreen optimiert. Unterstützt werden das iPhone 7 Plus, 8 Plus und iPhones, die nach dem iPhone X veröffentlicht wurden. In Bezug auf das iPad werden alle iPad-Modelle ab 2019 unterstützt und alle Varianten des iPad Pro, die ab 2017 erschienen sind.

Dass wir bei Gamereactor große Fans von Xcom 2 sind, ist kein Geheimnis. Hier geht es zu unseren Test von War of the Chosen.