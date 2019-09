xCloud Beta startet im Oktober, Gears 5 und Halo 5 kostenlos

Wer zufällig in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich oder in Südkorea lebt, darf sich ab sofort für die ersten Tests des xCloud-Streaming-Dienstes anmelden, die im Oktober stattfinden. Microsoft enthüllte in ihrem gestrigen Inside-Xbox-Programm einige Details zu dieser Phase, die für Benutzer in diesen Ländern kostenlos ist. Im Testkatalog werden Spiele, wie Gears 5, Halo 5: Guardians, Killer Instinct und Sea of ​​Thieves bereitstehen, die mittels Streaming auf kompatiblen (mobilen) Geräten übertragen werden sollen.

Die flüssige Wiedergabe der hohen Grafikpracht auf den kleinen Geräten soll die Leistungsfähigkeit von Cloud-Computing demonstrieren. Multiplayer-Erlebnisse werden zu Testzwecken explizit empfohlen, Teilnehmer sollten mit einem Android-Gerät (ab Version 6.0) spielen, meint der Hersteller. Microsoft möchte aus dieser Phase möglichst viel Feedback gewinnen und hofft deshalb auf großes Interesse, da dieses Programm für die Zukunft der Cloud-Gaming-Plattform wichtig sei. Hoffentlich werden in der nächsten Zeit weitere Länder in die Testphase aufgenommen.