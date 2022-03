Xbox-Update führt Neubelegung der Share-Taste ein, ordnet Quick-Resume-Titel in eigener Gruppe an

HQ

Microsoft hat diese Woche ihre Konsolen aktualisiert und auf Xbox Wire die neuen Features heruntergebrochen. Das Unternehmen ordnet Spiele, die via "Quick Resume" im Arbeitsspeicher der Xbox Series unterbrochen werden, nun in einer gesonderten Kategorie an. Dadurch findet ihr die entsprechenden Titel leichter.

Die Neubelegung der Share-Taste ist nun offiziell für alle Spieler verfügbar. Nutzer, die ihre liebsten Videospielmomente nicht auf Screenshots oder Videos festhalten wollen, dürfen die Taste mit einer anderen Funktion bestücken. Microsoft empfiehlt, die Stummschaltfunktion des TVs auf diese Taste auszulagern oder den Bereich "Erfolge" mit einem Click gezielt öffnen zu können.

Darüber hinaus wurde ein Firmware-Update für den Xbox-One-Controller veröffentlicht, der die Verbindung via Bluetooth "verbessert". Eine letzte Neuerung galt dem Audio-Setup, das euch von nun an vielleicht etwas besser beim Konfigurieren eurer Soundkulisse unter die Arme greift.