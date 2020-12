Xbox-Termin von Panzer Dragoon: Remake fliegt durchs Netz

You're watching Werben

Panzer Dragoon: Remake könnt ihr bereits auf PC, Playstation 4, Stadia und Nintendo Switch genießen - nicht aber auf der Xbox One. Die Entwickler Megapixel Studio haben schon vor einigen Monaten verraten, dass eine entsprechende Spielversion kommt, doch sie haben uns erst in der Nacht den genauen Termin offenbart: "Panzer Dragoon: Remake kommt zu #XboxOne! Markiert den 11. Dezember [in eurem Kalender] und stellt sicher, dass ihr pünktlich seid." Drachenreiter können diesen alten Rail-Shooter-Klassiker also ab nächster Woche ebenfalls spielen und auf diese Weise einen eigenen Flugdrachen zähmen. Next-Gen-Features wurden nicht angesprochen, doch dank Abwärtskompatibilität wird der Titel auch auf Xbox Series bereitstehen.