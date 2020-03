Xbox-Team geht auf Nummer sicher: Ja, Xbox Series X ist abwärtskompatibel

Nachdem wir uns diese Woche mit den technischen Spezifikationen der neuen Konsolensysteme herumschlagen mussten, hat das Medienteam von Xbox noch einmal daran erinnert, wie die Position der nächsten Xbox beim Thema Abwärtskompatibilität aussieht.

Zur Erinnerung: Als wir vor sieben Jahren auf Xbox One und PS4 umgestiegen sind, war das Thema Abwärtskompatibilität keine große Sache. Microsoft entdeckte jedoch schon früh, dass es ein reales Interesse daran gibt, Medien nicht länger an Hardware zu binden und überall verfügbar zu machen. In 2015 brachten sie deshalb eine Fülle von Xbox-360- und Original-Xbox-Spielen auf die Xbox One und seitdem engagiert sich das Unternehmen dafür, alte Games auf neuer Hardware erlebbar zu machen. Auch die Xbox Series X wird später in diesem Jahr mit dieser Funktion eingeführt und sie soll außerdem alte Hardware unterstützen.

Das wissen wir natürlich alles, aber nachdem Sony groß angekündigt hat, dass die PS5 zum Start fast 100 der beliebtesten PS4-Titel abspielen kann, musste sich Microsoft einfach noch einmal zu Wort melden. Ein Mitarbeiter schrieb, dass man "alle" Spiele, die auf der Xbox One laufen, ohne Probleme auch auf der Xbox Series X starten kann. Es reicht wohl schon, eine alte Festplatte mit den Spieldaten an die Series X anzuschließen, damit man loslegen kann.

Später stellte ein Unternehmenssprecher klar, dass nicht alle Spiele, die jemals für ein Xbox-System erschienen, mit der Xbox Series X kompatibel sind. Allerdings werden sämtliche Titel, die abwärtskompatibel auf der One sind, auch auf der Series X laufen.