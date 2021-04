Xbox-Spieler können bald einsehen, welche Titel via Quick Resume unterbrochen wurden

You're watching Werben

Bald wird eine praktische Funktion für Xbox-Series-Anwender eingeführt, die angibt, welche Spiele die Konsole derzeit im Hintergrund gespeichert hat. Einige verifizierte Xbox-Insider dürfen das Feature bereits ausprobieren, das alle Anwendungen, die via "Quick Resume" unterbrochen wurden, in einer eigenen Gruppe sortiert. Darauf werdet ihr in Zukunft unter anderem über das Xbox-Guide-Menü zugreifen können.

Hilfreich ist das, weil die Konsole nur ein paar Spiele (die das Feature natürlich unterstützten müssen) gleichzeitig im Hintergrund aufrechterhalten kann. Im Idealfall könnt ihr auf diese Weise blitzschnell zwischen mehreren Anwendungen wechseln, ohne Hintergrundprogramme endgültig herunterfahren oder neu starten zu müssen. Für dieses Update wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben.

Quelle: Eden Marie, VGC.