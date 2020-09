Xbox-Series-Controller in schwarz, weiß und blau

Microsoft informiert heute noch einmal über ihre neuen Xbox-Gamepads. Zum Start der Xbox-Series-Konsolen in knapp acht Wochen wird eine neue Variante des Xbox-One-Controllers erscheinen, die einige neue Funktionen umfasst. Wir haben die Teile bereits gesehen, denn einige Exemplare sind im Umlauf, weil offenbar nicht jeder Mitarbeiter von Microsoft in der Lage ist, sie von den bestehenden Xbox-Controllern zu unterscheiden.

Am 10. November wird der Xbox-Controller, der auf Xbox One, Xbox Series (beide Exemplare), PC und mit Android-Geräten kompatibel ist, in drei Farben ausgeliefert werden. "Carbon Black" und "Robot White" kennen wir bereits, neu ist "Shock Blue" in weiß-blauem Farbton. Individuellere Anpassungsoptionen wird es vorerst nicht geben, da Microsofts Xbox Design Lab am 14. Oktober schließt. Angeblich soll die Controller-Werkstatt, mit der wir individuelle Xbox-One-Controller-Designs in Auftrag geben konnten, aber 2021 zurückkehren - dann wahrscheinlich mit Xbox-Series-Fokus.

Die neuen Eingabegeräte kosten 60 US-Dollar, sie verändern sich preislich gesehen somit also nicht, und es gibt sie in zwei Varianten: mit und ohne USB-C-Kabel. Der kabellosen Verpackung liegt ein Wireless-Adapter für den Computer bei, alternativ verbindet ihr das Teil via Bluetooth. Zum Preis von 25 US-Dollar bietet Microsoft außerdem wiederaufladbare Akkus an, die im Verbund mit einem USB-C-Kabel verkauft werden. Ihr könnt den Controller während des Ladevorgangs benutzen und innerhalb von vier Stunden sollen die Batterien wieder gefüllt werden, beschreibt der Hersteller. Das alles könnt ihr morgen, am 22. September, ab 9:00 Uhr zusammen mit den neuen Microsoft-Konsolen vorbestellen.