Xbox-Schöpfer: "Es hätte eine tragbare Xbox geben sollen"

Seamus Blackley war einer der Hauptschöpfer der ursprünglichen Xbox-Konsole, verließ Microsoft jedoch einige Jahre später. Er engagiert sich immer noch für die Fans und spricht viel mit der Xbox-Community über alles über Xbox auf Twitter, und 2021 haben wir ihn in der Dokumentarserie Power On: The Story of Xbox gesehen.

Jetzt hat er seine Meinung zu einem heißen Thema in der Spielebranche geteilt: tragbares Spielen. Die Switch und das Steam Deck haben gezeigt, dass es immer noch einen riesigen Markt für tragbare Geräte gibt, und auch mehrere Streaming-Lösungen waren sehr erfolgreich. Derzeit gibt es viele Gerüchte, die besagen, dass Sony eine PlayStation Portable zum Streamen von Spielen ankündigen wird, aber bisher hat sich Microsoft für seine Cloud-Gaming-Dienste vollständig auf Hardware von Drittanbietern verlassen.

Und Seamus Blackley scheint das für falsch zu halten und twittert: "Es hätte eine tragbare Xbox geben sollen. Eigentlich hätte es das geben sollen."

Obwohl es derzeit so aussieht, als würde es nicht passieren, würden wir nicht ausschließen, dass Microsoft zu einem späteren Zeitpunkt etwas versuchen könnte.

Aber was denkst du? Ist eine tragbare Xbox eine gute Idee?