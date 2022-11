Xbox's Dezember Games with Gold Line-up wurde angekündigt

Wir haben unsere Unzufriedenheit darüber, was Microsoft und Xbox mit dem Games with Gold-Programm machen, nicht gerade versteckt. Jeden Monat scheint die Auswahl an "kostenlosen" Titeln immer enttäuschender zu werden, und wer hofft, dass 2022 zumindest mit einem Paukenschlag endet, sollte seine Erwartungen sofort erfüllen.

Denn während Sony und PlayStation scheinbar Mass Effect Legendary Edition, Divine Knockout und Biomutant anbieten werden, erhalten Xbox-Spieler Colt Canyon und Bladed Fury.

Colt Canyon wird zwischen dem 1. und 31. Dezember verfügbar sein, während Bladed Fury zwischen dem 16. Dezember und dem 15. Januar angeboten wird.