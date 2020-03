Xbox-Port von Yakuza 0 technisch sauber

Letzte Woche wurde Yakuza 0 auf der Xbox One veröffentlicht und damit ist die lang laufende Serie zum ersten Mal auf einer Xbox-Konsole verfügbar (übrigens auch im Xbox Game Pass erhältlich). Aber wie gut ist diese Version denn eigentlich? Der Youtube-Kanal VG Tech berichtet die Ergebnisse ihrer Technikanalyse und dabei stellt sich heraus, dass sich Sega für Yakuza 0 nicht lumpen lassen muss.

Auf der originalen Xbox One läuft das Spiel im nativen Format bei einer Auflösung von 1600x900 Pixeln mit 50 bis 60 Bildern pro Sekunde. Die Xbox One X bietet eine native Auflösung von 2560x1440 bei 60 Bildern pro Sekunde. Beide Konsolenmodelle führen die wichtigen Zwischensequenzen allerdings nur mit 30 fps aus. Laut dem Kanal kann es passieren, dass die Maschinen ins Stottern kommen, wenn neue Bereiche geladen werden. Ansonsten scheint Sega diesmal aber wirklich die Extrameile gegangen zu sein, um der Xbox-Community eine angemessene Einführung in die liebenswürdige Welt von Yakuza zu präsentieren.