Xbox-One-Version von The Falconeer bestätigt, kommt 2020

Das "nautische Action-RPG" wird nächstes Jahr nicht nur auf dem PC abheben, sondern auch auf der Xbox One. Publisher Wired Games hat eine der 24 geplanten Ankündigungen der X019 platzen lassen, mit denen uns Microsoft am Donnerstag überraschen wollte. Auf der Messe wird eine Demo zum Actionspiel zu sehen sein. The Falconeer soll eine audiovisuelle Reise mit schwerelosen Kämpfen in der Luft und im Wasser werden, der Solo-Entwickler Tomas Sala zeichnet sich dafür verantwortlich.

