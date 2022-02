Xbox-Nutzer dürfen Twitch-Livestreams nun wieder ganz unkompliziert von der Konsole aus starten

HQ

Nachdem die Funktion 2017 entfernt wurde, erlaubt es Microsoft Xbox-Nutzern nun wieder, Twitch-Livestreams mit einem einfachen Tastendruck von der Konsole aus zu starten. In einem Artikel wird beschrieben, dass man ab sofort den Xbox-Guide nutzen kann, um das eigene Bildsignal an Twitch zu übermitteln. Ihr müsst dazu nur den "Capture und Share"-Tab öffnen und die Livestreaming-Sektion zu finden, nachdem ihr euren Twitch-Account mit eurer Xbox One oder eurer Xbox Series verbunden habt (ein QR-Code hilft euch bei der Anmeldung am mobilen Gerät).

Das jüngste Update erweitert das User-Interface von Twitch auf den Konsolen und es bietet darüber hinaus einige Verbesserungen für Content Creator. Ihr könnt nun zum Beispiel die Lautstärke des Spiels regulieren, Einstellungen am Mikrofon, der Bitrate und der Auflösung vornehmen und das Overlay managen.