Xbox-Marketingleiter sagt, er habe "keine Pläne", die Erwartungen für den Showcase 2023 zu dämpfen

Die erste Junihälfte ist vollgepackt mit Videospiel-Events, aber die beiden wohl größten finden diese Woche statt. Summer Games Fest am Donnerstag und Xbox Games Showcase am Sonntag.

Wie üblich sind die Spekulationen und Erwartungen über das, was wir sehen werden, weit verbreitet, was trotz wirklich guter Ankündigungen oft zu Enttäuschungen führt. Dies führt oft zu einer gewissen Schadensbegrenzung im Voraus, um die Erwartungen an das, was wir sehen werden, auf ein realistisches Niveau zu senken, und Xbox-Vertreter haben diese Strategie auch in der Vergangenheit verwendet.

Aber dieses Mal scheint das Xbox-Team wirklich zuversichtlich in ihrem bevorstehenden Showcase zu sein. Als ein Spieler den Xbox-Marketingleiter Aaron Greenberg bat, die Leute daran zu erinnern, ihre Erwartungen zu dämpfen, antwortete er, dass er "keine Pläne hat, irgendetwas zu necken, zu mildern oder zu verderben". Dann ging er noch weiter und sagte, dass er "es liebt, all die wilden Erwartungen zu sehen", und fügte hinzu, dass sein "Rat ist, einfach unvoreingenommen zu kommen und die Fahrt zu genießen".

Dies ist zwar nicht unbedingt ein Beweis für ein großartiges Schaufenster, aber es zeigt zumindest, dass Microsoft wirklich an das glaubt, was sie für uns auf Lager haben. Es verdient erwähnt zu werden, dass Microsoft auch die Idee aufgegeben hat, dass alles, was sie zeigen, innerhalb von zwölf Monaten veröffentlicht wird, ein Konzept, das sie letztes Jahr verwendet haben. Das bedeutet, dass wir auch in Zukunft einen Vorgeschmack auf die Dinge bekommen könnten.