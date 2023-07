Xbox-Marketing-Chef: "Das wird ein besonderes Jahr" für Xbox auf der Gamescom

HQ

Gestern konnten wir die freudige Nachricht vermelden, dass Xbox an der diesjährigen Gamescom, der größten Spielemesse Europas, teilnehmen wird. Es findet vom 23. bis 27. August in Köln statt und ist für die Öffentlichkeit zugänglich, und wir denken, dass Sie auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen sollten, die Veranstaltung zu besuchen, wenn Sie können, da mehr oder weniger alle Giganten teilnehmen, einschließlich Nintendo (Sony nimmt leider nicht teil).

Was Microsoft und Bethesda zeigen werden, ist noch unklar, aber es wird wahrscheinlich mehr von dem sein, was wir während des Xbox Games Showcase letzten Monat zu sehen bekommen haben, und hoffentlich auch einige Überraschungen. Es sieht jedoch so aus, als würde Microsoft stark in die Gamescom 2023 investieren, denn Xbox-Chef Phil Spencer bestätigt nun, dass er dabei sein wird.

Darüber hinaus schreibt General Manager und Xbox Games Marketing Aaron Greenberg auf Twitter, dass "dies ein besonderes Jahr" für Microsoft auf der Gamescom sein wird. Wir werden "bald" mehr darüber erfahren, was das bedeutet, aber bis dahin.... Was erhoffen Sie sich davon?