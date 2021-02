Xbox-Live-Gold-Nutzer dürfen am Wochenende Die Sims 4 und Puyo Puyo Tetris 2 spielen

You're watching Werben

Wer den schrulligen und unterhaltsamen Puzzle-Spaß Puyo Puyo Tetris 2 noch nicht gespielt haben sollte (und eine Xbox besitzt), der sollte am Wochenende die günstige Gelegenheit ausnutzen, um sich einen Eindruck vom Spiel einzuholen. Microsoft und Sega haben ausgehandelt, dass der Titel in den kommenden Tagen in die Promotion "Free Play Days" integriert wird. Abonnenten von Xbox Live Gold dürfen den Titel bis zum Montag, um 09:00 Uhr herunterladen und spielen. Die Sims 4 steht in der gleichen Aktion bereit, aber das kennt ihr ja sicher bereits.

Puyo Puyo Tetris 2 wurde gestern ganz frisch von Sega mit einem kleinen Titel-Update aktualisiert. Vier weitere Spielfiguren und drei Songs wurden dem Spiel hinzugefügt, obendrein gibt es nun eine weitere Option für Farbenblinde. Kleine Anpassungen in den Mehrspielermodi sind ebenfalls enthalten, da Sega an den Online-Herausforderungsregeln herumgeschraubt hat.

