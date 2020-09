Xbox-Launch rückt Assassin's Creed Valhalla eine Woche nach vorne

Der offizielle Starttermin der neuen Microsoft-Konsole hat Ubisoft dazu bewegt, einen ihrer großen Herbsttitel eine Woche nach vorne zu ziehen. Assassin's Creed Valhalla wird nicht, wie zuvor geplant, am 17. November erscheinen, sondern schon am 10. November. Ubisoft schreibt außerdem, dass beide Next-Gen-Microsoft-Konsolen (Series S/X) dazu in der Lage sein werden, das neue Open-World-Abenteuer in 4K-Pracht bei 60 Bildern in der Sekunde abzuspielen. Wer sich Assassin's Creed Valhalla erst mal auf der Xbox One holen möchte, darf dank "Xbox Smart Delivery"-Versprechen später kostenlos auf die Series-Version umrüsten.

