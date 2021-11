Xbox-Konsolen mit schnellem Internetanschluss profitieren in Europa ab sofort von Xbox Cloud Gaming

HQ

Microsofts Streaming-Technologie "Xbox Cloud Gaming (Beta)" ist ab sofort in 25 Regionen, einschließlich des größten Teils Europas, auf Xbox One und Xbox Series verfügbar. Abonnenten vom Xbox Game Pass (der Dienst kostet euch monatlich zwischen 10 und 13 Euro) können somit nun selbst auf der alten Xbox One Spiele anwenden, die unter normalen Umständen zu anspruchsvoll für die Hardware wären.

Ein weiterer Vorzug von Cloud-Gaming ist, dass Nutzer mit dem Spielen beginnen können, ohne die Anwendung herunterladen zu müssen. Bei ausreichender Internetgeschwindigkeit könnt ihr den Download zwar sogar im Hintergrund (während des Streamens) laufen lassen, ihr könnt euch den Speicherplatz aber auch direkt sparen. Ohne entsprechend schnelles Internet seid ihr allerdings aufgeschmissen, denn das ist die wichtigste Voraussetzung für Nutzer. Der Namensanhängsel "Beta" erinnert daran, dass es weiterhin zu Problemen mit dem Dient kommen kann.

HQ

Quelle: Microsoft.