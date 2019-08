Xbox-Controller in Farben "Sport Blue" und "Night Ops" enthüllt

Würde man die Kosten aller bisher veröffentlichten, offiziellen Xbox-One-Controller addieren, könnte man sich wohl eine Reise zum Mond leisten, denn Microsoft unterstützt ihre Fans seit Jahren mit einer Reihe großartiger Controller-Designs. Im Inside-Xbox-Livestream Anfang der Woche haben wir zwei neue Modelle gesehen, die ab dem Herbst bereitstehen. Die "Night Ops Camo Special Edition" in Schwaz, Grau und metallischem Gold wird am 8. Oktober veröffentlicht und bietet zwei gummierte Flächen an den Ausläufen des Gadgets, für zusätzlichen Halt. Die "Sport Blue Special Edition" baut auf den beiden früheren Versionen "Sport White" und "Sport Red" auf und nutzt das gleiche geometrische Design mit metallischen Akzenten. Veröffentlicht wird dieses Design am 17. September, die Preise von knapp ca. 70 Euro bleiben erhalten. Ladestationen für die Controller sind ebenfalls in diesen beiden Farben geplant, falls ihr euch in die Farbkombinationen verliebt haben solltet.

