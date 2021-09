Xbox-Controller: Eingabebefehl zum Wechseln des Empfängergeräts wird vereinheitlicht

HQ

Sobald ihr den Xbox-Controller mit einer Xbox synchronisiert habt, könnt ihr die Synchronisierungstaste gedrückt halten, um das Gadget via Bluetooth mit einem anderen Android-Gerät oder einem PC zu koppeln, mit dem der Controller früher bereits einmal verbunden war. Wollt ihr den Controller nicht länger an der Xbox verwenden, müsst ihr die Synchro-Taste doppelt betätigen, um das Eingabegerät mit einem anderen Empfänger zu koppeln. Wollt ihr wieder zurück zur Xbox, müsst ihr die Schaltfläche zum Synchronisieren gedrückt halten. Bislang müsst ihr euch also merken, wann ihr die Taste gedrückt haltet und wann ihr sie doppelt drückt.

Mitglieder des Xbox-Insider-Programms können die Taste ab sofort nur noch doppelt drücken, um die Verbindung zum jeweils anderen System zu wechseln. Momentan funktioniert das nur mit einem Xbox-Series-Controller, aber in Zukunft soll das quasi mit allen Xbox-One-Controllern seit 2016 kompatibel sein, sofern diese Bluetooth unterstützen. James Shield, ein Senior Product Planner bei Microsoft, demonstrierte das Feature kürzlich in einem kleinen Video. Wir wissen zwar nicht, wann diese Funktion offiziell eingeführt wird, aber wir bezweifeln, dass man darauf mehr als zwei Monate lang warten muss.