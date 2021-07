Xbox-Chef Phil Spencer: "Halo wird auch in 10 Jahren noch präsent sein"

Was wir zuletzt von Halo Infinite gesehen haben, machte einen ziemlich guten Eindruck auf uns. Es gab allerdings auch eine Zeit, in der wir diese Aussage nicht getroffen hätten. Die misslungene Gameplay-Präsentation beim Xbox Games Showcase 2020 dürfte bei einigen Fans zu der Frage geführt haben, ob der kommende Serienteil für die Marke zum All-In wird. Xbox-Chef Phil Spencer scheint derweil deutlich gelassener auf die Zukunft von Halo zu schauen.

In einem aktuellen Interview mit IGN prognostiziert Spencer, dass "Halo auch noch in 10 Jahren präsent sein wird" und ergänzt: "Hängt die Zukunft der Marke von Halo Infinite ab? Absolut nicht. Diese Serie hat extrem leidenschaftliche Fans, eine große Historie und eine detailliert ausgearbeitete Welt und Hintergrundgeschichte. Eine solche Reihe wird uns noch lange begleiten. Wir nehmen das definitiv nicht als Selbstverständlichkeit hin, aber ich glaube in meinem tiefsten Inneren daran."

Im Verlauf des Gesprächs bekräftigt Phil Spencer auch noch seinen Glauben an Halo Infinite:"Ich gehöre nicht zu denjenigen, die den Teufel an die Wand malen. [...] Ich vertraue dem Team. Ich vertraue dem Fortschritt, den sie machen. Ich habe Vertrauen in Halo Infinite."

Mit Dank an IGN!