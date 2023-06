Xbox-Chef: "Menschen unter 25 verbringen mehr Zeit in Spielen als in sozialen Medien

HQ

Gaming wird immer größer, und ein gutes Zeichen dafür ist, dass es heutzutage viele Filme und Serien gibt, die auf Videospielen basieren, während das Gegenteil nicht mehr so verbreitet zu sein scheint. Und es ist leicht zu verstehen, warum, wenn man der Xbox Corporate Vice President Sarah Bond zuhört.

In einem Interview mit CNN hatte sie eine ziemlich faszinierende Tatsache über Gaming zu teilen:

"Menschen unter 25 Jahren verbringen mehr Zeit mit Spielen als mit irgendetwas anderem, sogar mit sozialen Medien, was kaum zu glauben ist."

Auch wenn das Jahr 2023 mit Spielen wie Starfield und Forza Motorsport zu gut für das grüne Team zu sein scheint, kommentierte Bond auch die Tatsache, dass 2022 für Xbox-Spieler ziemlich glanzlos war, und als Redfall nicht lieferte, beschwerten sie sich lautstark:

"[Unsere Fans] sind zutiefst leidenschaftlich. Selbst wenn Dinge passieren, die nicht so sind, wie wir es wollten, ist die Leidenschaft, die Reaktion, die man darin sieht, was ich tatsächlich sehe, Liebe. Sie glauben an uns; Sie wollen so sehr, dass es funktioniert."

Während des Interviews erklärte Bond, warum sie sich entschieden haben, eine schwarze Xbox Series S mit einer größeren SSD anzukündigen, und behauptete, dass dies auf Fanwünsche zurückzuführen sei:

"Wir haben einfach sehr konstantes Feedback von den Spielern bekommen, dass das etwas ist, was sie wollen. Die Leute liebten das Schwarz [der Series X], die Leute wollten mehr Stauraum, aber die Leute mochten die Größe und die großartige Portabilität der Series S."

Sie erwähnte auch, dass die Spieler des PC Game Pass im Vergleich zum Vorjahr um 46 % gestiegen sind und dass sie ihren Sommer damit verbringen wird, Diablo 4 zu spielen, um "wirklich tiefgründig" zu werden.