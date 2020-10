Xbox-Chef: "Ich denke, dass unserem Portfolio Inhalte mit einer breiten Anziehungskraft für Casual-Spieler fehlen"

Wie ihr vermutlich schon mitbekommen habt, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, ausführlich mit Xbox-Chef Phil Spencer zu sprechen. Eines der Gesprächsthemen: das interne Portfolio.

"Wenn wir uns ansehen, was die Leute auf ihrer Xbox spielen oder was Game-Pass-Abonnenten so spielen," erklärte uns Spencer, "dann denke ich, dass in unserem Portfolio Inhalte für Casual-Spieler mit einer breiten Anziehungskraft fehlen. Bei Spielen für Kinder und Teenager könnten wir stärker sein. Wir haben natürlich Minecraft und einige andere Marken, aber wenn ich daran denke, die kreative Palette unserer Teams zu erweitern, dann wird dieser Bereich von entscheidender Bedeutung sein."

In Bezug auf den zukünftigen Ansatz fügte Spencer hinzu: "Teams, die neue Marken aufbauen und neue Geschichten erzählen können, sind immer gefragt. Deshalb freue ich mich über Projekte wie Starfield und das nächste Compulsion-Spiel. Ich mag Teams, die über neue Dinge nachdenken und, ehrlich gesagt, damit der Game Pass weiterwächst, müssen wir dieses Abonnement auch weiterhin füttern. Bei dem Wachstum, das wir sehen, gehe ich davon aus, dass wir ständig bestrebt sein werden, mehr Videospiel-Schöpfer einzubinden."