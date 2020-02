Xbox-Chef hofft, dass virtuelle Realität in Zukunft eine Selbstverständlichkeit sein wird

Die Bande vom Gamertag Radio feierte kürzlich ihre tausendste Episode und dafür haben sie sich tolle Gäste eingeladen. Xbox-Chef Phil Spencer hat sich für die Journalisten Zeit genommen und in ihrem Podcast einige interessante Dinge angesprochen. Zur Xbox Series X wollte er nichts sagen, dafür sprach er über Japan und die virtuelle Realität.

Denn obwohl Microsoft in den vergangenen Jahren nur wenig Interesse an der Technik zeigte, äußerte er sich positiv über die Zukunft, da er persönlich Hoffnung für das VR-Segment habe : "Ich hoffe, dass es nicht verschwindet - ich hoffe, dass es größer wird. Ich hoffe, dass es etwas so Wichtiges wird, sodass es für uns ein Kinderspiel wird, es zu unterstützen."

Trotzdem müssen wir festhalten, dass die kommende Xbox Series X keinerlei VR-Anstrengungen unternimmt. Spencer hat bereits vor einiger Zeit durchsickern lassen, dass ihre Kunden "kein Interesse" an der Technik haben, weshalb sich wirtschaftliche Vorhaben in diesem Bereich nicht lohnen würden.