Xbox-Chef glaubt nicht daran, dass 8K-Auflösung ein Standard im Gaming werden muss

Wenn die nächste Konsolengeneration Raytracing und 4K-Grafik auf eure Bildschirme zaubert, wird das für viele Spieler - jedenfalls wollen uns das die jeweiligen Marketingabteilungen bei Sony und Microsoft glauben machen - hoffentlich zu einem immersiveren Spielerlebnis führen. Was die Konsolen tatsächlich liefern, werden wir nächsten Monat beantworten können, da die genauen Hardware-Spezifikationen aktuell nur wenig über die tatsächliche Leistung der Geräte aussagen.

Beispielsweise soll die Xbox Series S ja in der Lage sein, Inhalte in einer Auflösung von bis zu "8K" darzustellen - 4320p. Ob Medieninhalte mit dieser Darstellungsoption wirklich in einer interaktiven Umgebung berechnet werden können, bleibt vorerst fraglich, da es bislang insgesamt eher so klingt, als sei diese Technologie für Microsoft ein Experiment. Der Leiter des Xbox-Teams, Phil Spencer, stellt in einem Interview mit Wired sogar in Frage, ob 8K-Auflösung wirklich der nächste Schritt sein muss:

"Ich denke, 8K ist eine aufstrebende Technologie. Die Anzeigefunktionen von Geräten sind noch nicht wirklich vorhanden [und deshalb] denke ich, dass wir noch Jahre davon entfernt sind, dass 8K - wenn überhaupt - ein Standard in Videospielen ist." Sollten Spiele auf PS5 und Xbox Series X wirklich 8K-Auflösung anbieten, dürfte das nur mittels Upscaling erreicht werden, was wir auch im Filmbereich sehen.