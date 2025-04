Xbox zeigt höllisch gut aussehende Doom-Controller

HQ

Microsoft hat gerade einige zeitlich begrenzte, wirklich coole, von Doom: The Dark Ages inspirierte Controller mit einem begleitenden Xbox-Vinyl gezeigt, mit dem Sie Ihre Konsole verschönern und Ihnen die Möglichkeit geben, Dämonen stilvoll zu töten. Zuerst haben wir das Xbox Wireless Controller - Doom: The Dark Ages Limited Edition, das seine Ästhetik vom Doom Slayer selbst entlehnt; Metallisches Schmutzgrün mit Blutspritzern und Runen.

Dann haben wir das Xbox Elite Series 2 - Doom: The Dark Ages Limited Edition, das für dunklere Töne geht, die eindeutig von der Hölle inspiriert sind; Rot und schwarz mit (wieder) Blutspritzern. Schließlich gibt es auch die Xbox Series X Wrap - Doom: The Dark Ages Limited Edition Vinylfolie für alle, die auch ihre Xbox Series X aufpeppen möchten.

Der Xbox Wireless Controller - Doom: The Dark Ages Limited Edition ist ab sofort für 80 $ erhältlich, der Xbox Elite Series 2 - Doom: The Dark Ages Limited Edition wird am 25. April für 200 $ veröffentlicht und der Doom Xbox Series X Wrap wird morgen für 55 $ veröffentlicht.

Sind Sie schon aufgeregt über eines davon?