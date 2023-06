Xbox wollte nach Bethesda Bungie, Sega und IO Interactive kaufen

HQ

Einer der vielen Gründe, warum die Übernahme von ZeniMax durch Microsoft im Jahr 2020 am meisten überrascht wurde, war, dass Gerüchte behaupteten, das Unternehmen erwäge, Electronic Arts zu kaufen, sich wieder mit Bungie zu vereinen und/oder einen großen japanischen Publisher zu kaufen. Es stellte sich heraus, dass die beiden letzteren tatsächlich wahr waren.

Der normalerweise sehr zuverlässige Tom Warren von The Verge verrät, dass Xbox-Chef Phil Spencer Microsoft-CEO Satya Nadella und CFO Amy Hood im November 2020 um Erlaubnis gebeten hat, Übernahmegespräche mit Sega aufzunehmen. Er hat sogar einen Beweis dafür in Form einer internen E-Mail, in der Spencer Sega erklärt:

"hat ein ausgewogenes Portfolio von Spielen in verschiedenen Segmenten mit globaler geografischer Anziehungskraft aufgebaut und wird uns dabei helfen, den Xbox Game Pass sowohl auf als auch außerhalb der Konsole zu beschleunigen."

Nicht, dass Microsoft hier aufgehört hätte. In einem internen Dokument zur Fusionsprüfung vom April 2021 werden auch das ehemalige First-Party-Studio Bungie, der Hitman und die 007-Entwickler bei IO Interactive und der Mobile-Riese Zynga als weitere Unternehmen aufgeführt, die Xbox Game Studios ernsthaft übernehmen wollten.

Ein interessantes Trio, denn Bungie ist jetzt ein PlayStation-Studio, Zynga wurde letztes Jahr von Take-Two übernommen und IO Interactive macht ein Fantasy-Spiel , das zumindest ursprünglich exklusiv für die Xbox-Konsole sein sollte. Auch die Gespräche mit Sega verliefen nicht wie geplant, aber immerhin bekommen wir in diesen Tagen viel mehr Spiele vom japanischen Publisher auf Xbox und Game Pass.

Hättest du eines davon anstelle von oder zusätzlich zu Activision Blizzard King bevorzugt?