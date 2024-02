Xbox wird nicht komplett digital, da physische Spiele immer noch wichtig sind

HQ

Eines der wichtigsten Dinge, die wir gelernt haben, als Microsoft letztes Jahr mit der FTC um die Übernahme von Activision Blizzard King kämpfte, war, dass Microsoft plante , in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eine Xbox Series X ohne Disc auf den Markt zu bringen. Wenn man dann noch die Tatsache hinzufügt, dass Microsoft Anfang des Jahres viele Studios geschlossen hat, die für den physischen Einzelhandel verantwortlich sind, war es irgendwie verständlich, dass viele befürchteten, dass das Unternehmen vollständig digital werden würde. Glücklicherweise gibt es noch keinen Grund, sich Sorgen zu machen.

Stephen Totilo hatte das Vergnügen, während der DICE Awards am vergangenen Wochenende mit Phil Spencer - dem Chef von Microsoft Gaming - zu sprechen, und erfuhr, dass Xbox nicht plant, in naher Zukunft auf physische Medien zu verzichten. Während die meisten Einkäufe heutzutage digital getätigt werden, sagt Spencer, dass ihre Strategie "nicht davon abhängt, dass die Leute sich vollständig digital bewegen und physische Produkte loswerden, das ist für uns keine strategische Sache."

Totilo nutzte auch die Gelegenheit, um nach der möglichen Veröffentlichung einer neuen Xbox Series ohne Disc in der Zukunft zu fragen, und auch wenn Spencers Antwort ziemlich vage war, klingt es definitiv so, als ob die neue Xbox Series X und/oder das Mid-Gen-Upgrade kein Disc-Laufwerk haben werden:

Wir liefern Spiele physisch und digital aus und verfolgen wirklich nur, was die Kunden tun. Und ich denke, unsere Aufgabe beim Betrieb von Xbox ist es, die Dinge zu liefern, die sich die Mehrheit der Kunden wünscht. Und im Moment kauft ein Großteil unserer Kunden Spiele digital (...) Spielkonsolen selbst sind sozusagen das letzte Unterhaltungselektronikgerät, das ein Laufwerk hat, und das ist ein echtes Problem, allein in Bezug auf die Anzahl der Hersteller, die tatsächlich Laufwerke bauen, und die damit verbundenen Kosten. Und wenn man an Zahnräder denkt, die wir in eine Konsole einbauen werden – und da es weniger Lieferanten und weniger Käufer gibt – haben die Kosten für das Laufwerk einen Einfluss."

Durchaus vernünftig – auch wenn wir in den letzten Jahren mehrere Beispiele gesehen haben, warum uns eine rein digitale Zukunft auf die Nerven gehen kann. Was müsste sich ändern, damit Sie ganz auf physische Medien verzichten können?