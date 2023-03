Xbox wird nicht auf dem Showfloor der E3 2023 vertreten sein

HQ

Der E3 2023 fehlen in diesem Jahr einige Schwergewichte. Nachdem Nintendo bestätigt hat, dass es nicht Teil der jährlichen Messe sein wird, hat Microsoft nun eine Erklärung mit IGN geteilt, in der bekannt gegeben wurde, dass Xbox auch nicht auf der E3 2023 vertreten sein wird.

Xbox wird jedoch Teil der großen Gaming-Woche sein, da es zuvor bestätigt hat, dass es am 11. Juni ein eigenes Showcase veranstalten wird und dann in diesem Jahr Teil von E3 Digital sein wird, obwohl das Ausmaß davon nicht weiter ausgeführt wurde.

"Wir können es kaum erwarten, unsere Xbox Games Showcase am 11. Juni zu veranstalten und werden später weitere Details bekannt geben", sagte Xbox zu IGN. "Wir freuen uns auch darauf, unser Event als Teil von E3 Digital zu streamen und werden nicht auf der E3 sein."

Das nächste große Unternehmen, von dem erwartet wird, dass es seine Teilnahme an der diesjährigen Veranstaltung bestätigt, ist Sony, das angesichts der Tatsache, dass PlayStation in letzter Zeit normalerweise nicht an diesen großen Messen teilgenommen hat, wahrscheinlich davon ausgehen sollte, dass der letzte Teil des großen Konsolen-Trifecta auch nicht anwesend sein wird. Trotzdem wird zumindest Ubisoft dabei sein.

Die E3 2023 findet vom 13. bis 16. Juni statt.