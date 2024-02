Xbox wird nächste Woche PlayStation-Versionen von Spielen bestätigen

HQ

Die Gerüchte begannen mit Hi-Fi Rush, aber die Liste der Xbox Game Studios-Spiele, die angeblich ihren Weg auf PlayStation und in einigen Fällen auch auf Nintendo Switch finden, ist mit Sea of Thieves, Starfield, Indiana Jones and the Great Circle, den noch nicht angekündigten Gears of War-Remastern und einigen anderen Titeln in letzter Zeit gewachsen. Diese Berichte sind von Tag zu Tag glaubwürdiger geworden, und die Tatsache, dass Microsoft sich geweigert hat, darüber zu sprechen, hat viele Fans ziemlich verärgert. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass sie nächste Woche explodieren werden.

Phil Spencer, im Grunde der Chef von Xbox, bestätigt, dass Microsoft irgendwann in der nächsten Woche ein "Business-Update"-Event veranstalten wird, und dass dies Informationen über die neue gerüchteweise Multiplattform-Strategie für Xbox Game Studios-Titel und die Zukunft von Xbox im Allgemeinen enthalten wird.

Warum hat dieser Artikel dann eine Überschrift, die einige von Ihnen als irreführend bezeichnen würden? Lassen Sie mich Sie folgendes fragen: Warum würde Spencer diese Gerüchte nicht sofort dementieren, wenn sie falsch wären? Immerhin scheinen sie Konsolenkrieger wütend zu machen und normale Xbox-Spieler nervös zu machen. Sogar die Aktionäre haben einige offensichtliche Fragen zu diesen Gerüchten, so dass die Tatsache, dass sie nicht sofort auf die Behauptungen eingehen, nur bestätigt, dass zumindest einige Xbox Game Studios-Spiele in Zukunft ihren Weg auf PlayStation- und Nintendo-Konsolen finden werden. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche mehr darüber erfahren, wie lange die Exklusivität von Xbox zeitlich begrenzt ist (wenn überhaupt), warum es für diejenigen, die Xbox-Konsolen besitzen, keine Rolle spielen sollte und andere Details.