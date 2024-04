Xbox wird nächste Woche Indie-Showcase veranstalten

HQ

Nintendos Indie-World-Showcase hat die meisten Erwartungen des Internets nicht erfüllt, also lasst uns den Hype-Zug neu starten.

Denn Microsoft bestätigt, dass der gerüchteweise ID@Xbox Showcase am 29. April um 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ beginnen wird. Uns wurde gesagt, dass bereits angekündigte Spiele wie Vampire Survivors, Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals, Lost Records: Bloom und Rage sowie völlig neue Enthüllungen dabei sein werden. Ich werde das mit Spannung erwartete Spiel nicht erwähnen, das in letzter Zeit eine Altersfreigabe und eine Xbox-Store-Seite erhalten hat, in der Hoffnung, dass dies bedeutet, dass es dieses Mal tatsächlich das größte Highlight der Show sein wird.