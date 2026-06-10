Xbox wird mehr Exklusivtitel bekommen, wenn das Geschäft gesünder ist, sagt Asha Sharma

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Es hat wohl einige Last-Minute-Entscheidungen gekostet, aber Xbox setzt wieder voll auf Exklusivtitel. Oder, genauer gesagt, es wird geschehen, sobald die neue CEO Asha Sharma das Unternehmen wieder gesund machen kann.

Im Gespräch mit Fortune Conversations war Sharma sehr sachlich bezüglich des aktuellen Zustands von Xbox. "Unser Geschäft ist nicht besonders gesund", sagte sie, aber der Versuch, einige Spiele exklusiv für Xbox zu halten, ist weiterhin vorhanden. Sharma sieht die Strategie ähnlich wie Matthew Ball, der Leiter der Strategie des Unternehmens, und sagt, es sei wichtig, mit ein oder zwei "Signature Exclusives" zu beginnen, und wenn das Geschäft wieder gesund wird, werden weitere hinzugefügt.

Diese Aussage mag von Sharma relativ bescheiden klingen, aber sie hat große Pläne für Xbox in den nächsten Jahren. Im Moment sieht sie das Unternehmen als den zweitgrößten Publisher, möchte aber, dass Xbox bis 2030 an erster Stelle steht. Das mag schwer klingen, aber aus Verbrauchersicht werden wir sehen, wie das grüne Team uns einige Schlagzeilen verpasst, um uns davon zu überzeugen, Xbox #1 zu machen.

Der Weg, die Xbox-Plattform für den Verbraucher attraktiver zu machen, ist, wie Sharma sagt, exklusive Inhalte anzubieten. "Es ist schwer, Beispiele für Plattformen zu finden, die keine exklusiven Dienste und Inhalte anbieten", sagt sie, und es ist schwer, dem Punkt zu widersprechen. Es wäre, als würde Netflix seine Filme einfach gleichzeitig auf Apple TV, Disney+ und Amazon Prime Video ausliefern.