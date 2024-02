Xbox wird im Juni einen großen Showcase veranstalten

HQ

Microsoft nutzte nicht nur den offiziellen Xbox-Podcast, um zu bestätigen, dass die Exklusivitätsgerüchte kein Grund waren, von der Xbox abzuspringen, sondern sie nutzten die Show, um zu enthüllen, dass einige Spiele auf andere Plattformen kommen würden, dass Activision Blizzard-Spiele in den Game Pass kommen würden, dass wir uns später in diesem Jahr auf Hardware-Neuigkeiten freuen können. Und dass wir uns auch in diesem Sommer wieder auf ein großes Showcase-Event freuen können.

Zweifellos wird dies so etwas wie der Showcase sein, der letzten Sommer um Summer Game Fest herum stattfand, also erwarten Sie tonnenweise Neuigkeiten über kommende Spiele (wahrscheinlich viele angekündigte und wahrscheinlich auch ein paar neue Überraschungen) und zusätzliche Xbox-Goodies.

Es ist noch nicht bekannt, wann genau diese Show stattfinden wird, aber wir würden unsere Wetten auf Anfang/Mitte Juni absichern.