Xbox wird am Donnerstag Multiplattform-Pläne und zukünftige Strategie vorstellen

HQ

Letzten Montag kündigte Phil Spencer an, dass sie sich mit den Gerüchten über Gears of War, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Starfield und einige andere Xbox Game Studios-Spiele befassen würden, die irgendwann in dieser Woche für PlayStation- und Nintendo-Konsolen erscheinen werden. Jetzt wissen wir genau, wann.

Der Xbox-Account enthüllt, dass Phil Spencer, Sarah Bond und Matt Booty diese Woche an der Sonderausgabe des offiziellen Xbox-Podcasts teilnehmen werden, um über die Zukunft der Xbox zu sprechen. Die Episode wird am 15. Februar um 20 Uhr GMT / 21 Uhr MEZ auf Youtube und Podcast-Diensten verfügbar sein, so dass wir am Donnerstag erfahren werden, welche Gerüchte und Spekulationen wahr waren und welche nicht.