Xbox wird 2025 ein Showcase auf der Tokyo Game Show veranstalten

HQ

Ein Kompliment an Xbox ist, dass sie in der Regel keines der drei großen Videospiel-Events des Jahres verpassen. Nachdem Xbox im Juni die Xbox Games Showcase im Einklang mit Summer Game Fest veranstaltet hat und dann Ende August für Gamescom eine große Präsenz in Deutschland hatte, hat Xbox nun versprochen, dass sie Ende September an der Tokyo Game Show teilnehmen werden und planen, auch ein Event zu veranstalten.

Laut einem Xbox Wire-Blogbeitrag wird Xbox am 25. September um 11:00 Uhr BST/12:00 Uhr MESZ seine Tokyo Game Show 2025 Broadcast hosten, bei der wir Folgendes erwarten können:

"Die diesjährige Messe wird Titel unserer Kreativteams sowie aufregende Updates von unseren Partnern in Japan, Asien und auf der ganzen Welt enthalten."

Während die vollständige Liste der Spiele, die im Rahmen des Showcase zu sehen sein werden, noch nicht bestätigt ist, wissen wir, dass Ninja Gaiden 4 auf der TGS spielbar sein wird, was bedeutet, dass es fast sicher ist, auch auf dieser Messe zu erscheinen, wenn man die japanischen Entwickler und den bevorstehenden Start am 21. Oktober bedenkt.

Werdet ihr euch das TGS-Event von Xbox ansehen?