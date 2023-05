Xbox: Wir sind die letzten im Konsolenkrieg, das wissen wir

HQ

Es waren ein paar holprige Jahre für Microsofts Xbox, die - trotz guter Verkäufe der Xbox Series S/X und vieler Spieler, die sich dem Game Pass anschließen - Schwierigkeiten hatten, die Spieler glücklich zu machen, als sie mit Spannung erwartete Titel wie Halo Infinite und Redfall veröffentlicht haben. Nach dem Flop, der Arkanes neuester Vampir-Shooter ist, setzte sich Phil Spencer mit dem Kinda Funny Xcast-Podcast zusammen, um ein wenig darüber zu sprechen, was sie falsch machen und was sie seiner Meinung nach in Zukunft beheben müssen. In diesem Chat betont Spencer, dass die Tatsache, dass Xbox die letzte Konsolengeneration verloren hat, ein katastrophaler Verlust war, unter dem das Unternehmen noch lange leiden wird.

"Es geht uns nicht darum, Sony oder Nintendo zu trösten. Es gibt nicht wirklich eine großartige Lösung oder einen Gewinn für uns. Und ich weiß, dass das eine Menge Leute verärgern wird. Aber die Wahrheit ist, dass, wenn man auf einem Konsolenmarkt den dritten Platz belegt und die beiden besten Spieler so stark sind wie sie selbst und sich in bestimmten Fällen diskret darauf konzentrieren, Deals und andere Dinge zu machen, die es für uns als Team schwierig machen, Xbox zu sein, unsere Vision ist, dass jeder auf der Konsole eine großartige Erfahrung macht und sich wie ein erstklassiger Bürger fühlt."

Er fügte dann hinzu, dass es keine Rolle spielen wird, ob der kommende Blockbuster Starfield das perfekte Rollenspiel wird, das die Welt auf den Boden bringt. Nur wenige PS5-Spieler werden ihre Sony-Konsole verkaufen, um in eine neue Xbox zu investieren, da die letzte Generation die Spieler dazu gebracht hat, sich wirklich für eine Seite zu entscheiden und ihre digitalen Spielebibliotheken aufzubauen, was jetzt bedeutet, dass sie höchstwahrscheinlich viele Jahre im Ökosystem bleiben werden.

"Es gibt keine Welt, in der Starfield eine 11/10 ist und die Leute anfangen, ihre PS5 zu verkaufen. Das wird nicht passieren."

Wie siehst du das, hat Spencer recht?