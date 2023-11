Xbox warnt dich jetzt, bevor deine Spiele den Game Pass verlassen

HQ

Es ist frustrierend, an einem Tag mitten in seinem neuen Lieblingsspiel zu sein, nur um am nächsten Morgen festzustellen, dass das Abenteuer, auf das man sich gefreut hat, plötzlich aus dem Game Pass verschwunden ist, ohne auch nur ein "Dankeschön für deine Zeit". Das hat auch Microsoft erkannt und veröffentlicht ein neues Update, das Sie mit einer kleinen Notiz warnt, wenn ein Titel, den Sie gerade spielen, den Dienst verlässt.

Eine Warnung mag auch ein kleiner Trost für diejenigen sein, die gerade erst ihre Reise in ein Mammutspiel begonnen haben, aber als Pflaster auf den Wunden wird Ihnen auch angeboten, das Spiel selbst zu einem reduzierten Preis von 20% zu kaufen. Es gibt auch eine etwas langfristigere Option, was bedeutet, dass Sie den Titel einfach zu Ihrer Wunschliste hinzufügen können und dann eine ähnliche Benachrichtigung erhalten, wenn und falls das Spiel irgendwann in den Game Pass zurückkehrt.

Hast du das Verschwinden deines aktuellen Spiels aus dem Game Pass erlebt?