Xbox war der Top-Publisher für Vorbestellungen und Vorinstallationen sowohl im Xbox- als auch im PlayStation Store

Auch wenn Finanzzahlen im Vergleich zu so etwas wie einer neuen Spielankündigung oder einem Trailer nicht sofort aufregend erscheinen, können sie uns einige großartige Einblicke geben. Kürzlich enthüllte Xbox sein neuestes Finanzbriefing, das von Tom Warren von The Verge aufgenommen wurde.

Warren wiederholte einige der Aussagen von Microsoft-CEO Satya Nadella auf Twitter/X, wo er sagte, dass Xbox das Quartal als Top-Publisher nach Vorbestellungen und Vorinstallationen sowohl im Xbox Store als auch im PlayStation Store beendete.

Mit Spielen wie Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5 und mehr, die von Xbox und PC auf PlayStation kommen, und einem Mangel an von Sony veröffentlichten Titeln, die auf der Plattform landen, ist es leicht zu verstehen, warum Xbox sich diesen Titel geschnappt hat. In dem Bericht wurde auch enthüllt, dass der Umsatz mit dem PC Game Pass im Vergleich zum Vorjahr um 45 % gestiegen ist und dass Cloud-Gaming einen neuen Rekord erreicht hat.

Zum ersten Mal hat Cloud-Gaming im letzten Quartal die Marke von 150 Millionen gespielten Stunden überschritten. Insgesamt gab es laut Microsoft in diesem Quartal mehr als 500 Millionen monatlich aktive Nutzer, was eine beeindruckende Leistung ist. Auch wenn es schwierig sein mag, die Leute vom Kauf einer Xbox zu überzeugen, scheint das grüne Team die Leute vom Game Pass, seinen veröffentlichten Titeln und mehr überzeugt zu haben.