Xbox veranstaltet am 20. November eine Partner-Vorschau-Präsentation

HQ

Es kursierten Gerüchte, dass später in dieser Woche ein Xbox-Event stattfinden würde, und das wurde jetzt gerade bestätigt.

In einem Beitrag auf Xbox Wire wurde enthüllt, dass am 20. November eine Xbox Partner Preview veranstaltet wird und dass wir mehr von IO Interactive 's 007 First Light, Eclipse Glow 's Tides of Annihilation und Tarsier 's Reanimal sehen können. Während diese drei Spiele das Hauptstück dieses Gerichts sein werden, deutet Xbox an, dass noch mehr auf der Speisekarte steht, wie uns auch mitgeteilt wird:

"Diese Show enthält Neuigkeiten zu kommenden Spielen von Partnern wie IO Interactive, Tencent und THQ Nordic sowie einige brandneue Enthüllungen und Game Pass-Ankündigungen."

Was die genauen Zeiten der Sendung betrifft, so beginnt sie am 20. November um 18:00 GMT/19:00 Uhr MEZ, und man kann die Handlung auf den YouTube- und Twitch-Kanälen von Xbox verfolgen (mit ebenfalls vorhandenen ASL-Optionen).