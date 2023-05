Xbox und Seagate kündigen dauerhafte Preissenkung für Speichererweiterungskarten an

HQ

Jeder, der ein ständiges Problem mit mangelndem Speicherplatz auf seiner Xbox Series S/X hat, kann sich freuen. Zumindest, wenn Sie zufällig in den USA leben. Microsoft und Seagate haben gerade dauerhafte Preissenkungen für die recht teuren Speichererweiterungen angekündigt. Unten sehen Sie die alten und neuen Preise in Dollar, und insbesondere die größte 2-TB-Version wird viel billiger sein. Die offizielle Website von Xbox zeigt die aktualisierten Preise und Informationen wurden auch an alle großen Einzelhändler gesendet. Ob sich dies auch auf die Preise in der EU und im Vereinigten Königreich auswirken wird, bleibt abzuwarten, aber es scheint wahrscheinlich (obwohl wir die Daumen drücken)

512 GB Seagate-Erweiterungskarte: 89,99 $ (vorheriger Preis - 139,99 $)



1 TB Seagate-Erweiterungskarte: 149,99 $ (vorheriger Preis - 219,99 $)



2 TB Seagate-Erweiterungskarte: 279,99 $ (vorheriger Preis - 399,99 $)



Geht Ihnen der Speicherplatz auf Ihrer Xbox aus?

