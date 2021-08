Xbox- und Playstation-Start für Evil Genius 2: World Domination bestätigt

Die Schurken und Schurkinnen von Evil Genius 2: World Domination werden Ende des Jahres auf Playstation- und Xbox-Konsolen stiften gehen, verrät Entwickler Rebellion in einem neuen Trailer. Sonderlich viele Informationen zu diesen neuen Konsolen-Ports können wir in der offiziellen Pressemitteilung leider nicht ausmachen, denn dort heißt es lediglich, dass man das Spiel auch auf den aktuelleren Konsolen (Xbox Series und Playstation 5) spielen können wird - was dank Abwärtskompatibilität ja eigentlich eh immer der Fall ist. Etwaige Next-Gen-Features werden gar nicht erst kommuniziert und unklar ist außerdem, ob Spieler doppelt zahlen müssen, wenn sie innerhalb einer Konsolenfamilie wechseln möchten.