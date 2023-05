Xbox und Microsoft starten Quick Resume unter Windows

HQ

Es gibt starke Anzeichen dafür, dass Microsoft derzeit die Möglichkeit prüft, die beliebte Quick Resume-Funktion auf dem PC zu starten. Während einer Veranstaltung, die dem tragbaren Newcomer Asus ROG Ally gewidmet war, deutete Xbox-Hardwaremanagerin Roanne Sloanes in einem Interview an, dass Quick Resume etwas ist, das Microsoft aktiv an anderer Stelle implementieren möchte.

Die Diskussion erinnert ein wenig an das Konzept, das Google mit seiner inzwischen toten Plattform Stadia an Menschen verkaufen wollte. Das heißt, eine Person beginnt mit dem Spielen eines Spiels unter Windows, kann dann aber über Quick Resume problemlos von genau derselben Stelle auf einem anderen Gerät aus weitermachen und fortfahren. Zum Beispiel ein Asus ROG Ally.

Was hältst du von der Idee? Ist Quick Resume etwas, das in Zukunft auf mehr Plattformen verfügbar sein sollte?