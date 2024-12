Xbox überdenkt seine Exklusiv-Strategie

HQ

Phil Spencers "Fall-für-Fall-Überprüfung" bei dieser Xbox-Präsentation ließ die Tür für Microsofts Spieleabteilung in einer seltsamen Position offen. In gewisser Weise implizierte es, dass die vier Titel, die zu diesem Zeitpunkt als Multiplattform bestätigt wurden, sehr schrittweise auf alle anderen Plattformen ausgeweitet werden würden. Aber die Situation hat sich im Laufe der Monate weiterentwickelt, und jetzt scheint das Ziel zu lauten "Xbox first, others second". Wir haben es bei Indiana Jones and the Great Circle gesehen, das im Frühjahr für PS5 erscheint, und es sieht so aus, als ob es bis 2025 der dominierende Trend sein wird.

Dies ist auch die Auffassung des normalerweise zuverlässigen Journalisten von Windows Central Jez Corden, der über das offensichtliche Ende der Xbox-First-Party-Exklusivität spricht.

"Wenn einige Spiele exklusiv sind, wird es bestenfalls nebensächlich sein; Die 'Fall-zu-Fall'-Handlung wird in der Regel plattformübergreifend sein, zeitlich begrenzt und mit vielleicht ein paar (sehr wenigen) Ausreißern."

Ein bemerkenswertes Beispiel für das Jahr 2025 ist Fable, ein Wahrzeichen der Microsoft-Konsole, das zwar nicht offiziell bestätigt wurde, aber Corden ist sich sicher, dass es auch auf Sony-Konsolen kommen wird. "[Fable ] war monströs teuer. Es ist vielleicht nicht der erste Tag, aber meiner Meinung nach kommt es mit dem aktuellen Plan."

Obwohl der Journalist es nicht erwähnt, wäre es vielleicht eine gute Möglichkeit, die Vorteile dieser Strategie zu erhöhen, den aktuellen Katalog zu überprüfen und Spiele wie Starfield auch auf PS5 zu bringen. VGC erinnerte sich an das kürzliche Interview mit Matt Booty, in dem er erklärte, dass "die Entscheidung über den Abstand an erster Stelle steht. Wir wollen sicherstellen, dass es ein großartiges Erlebnis für unsere Xbox-Spieler gibt, und dann ist der Abstand zwischen [wann es auf PlayStation verfügbar sein wird] genauso eine Produktionsentscheidung wie alles andere."

Was halten Sie von dem neuen Xbox-Plan?