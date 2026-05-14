Xbox überarbeitet die Achievements mit der neuen Funktion Gamerscore-Abzeichen komplett

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Wir haben kürzlich das rasante Tempo zusammengefasst, mit dem die neue Xbox-Chefin Asha Sharma startet, und eine Reihe neuer Features aufgelistet, die sie in Arbeit hat. Dazu gehörte unter anderem eine Überarbeitung des klassischen Achievements-Systems, das versprochen wurde, "ein neues Aussehen und Gefühl zu bieten, einschließlich aktualisierter Icons und Animationen, wenn man klassische oder seltene Achievements freischaltet."

Inzwischen wurde zumindest ein Teil davon gezeigt, da Mitglieder des Xbox Insider Program ein neues Update erhalten haben, das Gamerscore-Abzeichen hinzufügt, Embleme, die anzeigen, welchen Achievement-Score man verdient hat. Sie beginnen mit einem ziemlich einfachen grünen, und nach und nach bekommst du mehr Punkte, verschiedene Designs und neue Grüntöne, je mehr Meilenstein um Meilenstein erreichst. Wie es aussieht, kannst du unten nachsehen.

Wie hoch ist dein aktueller Gamerscore?

Das gleiche Update beinhaltete auch die neue Startsequenz, die auf Xbox-Konsolen kommt, die wir bereits behandelt haben. Schau hierher, wenn du sehen willst, wie es aussieht.