Xbox stellt Sony-Veteran als Director für Partnerschaften in Japan ein

Der Xbox-Chef Phil Spencer hat bei mehreren Gelegenheiten gesagt, dass er gerne mehr japanische Entwickler kaufen würde und möchte, dass Xbox in Japan besser abschneidet. Während es in den letzten Jahren eine Zunahme großer japanischer Spiele für Xbox gegeben hat, fehlt den Konsolen von Microsoft immer noch eine ganze Menge.

Und hier kommt Mena Sato Kato ins Spiel. Sie ist ehemalige Vice President of Mobile Business bei Sony Interactive Entertainment und arbeitete acht Jahre lang für Sony. Jetzt ist sie stattdessen dem Xbox-Team in Japan mit dem Titel Director for Partnerships in Japan beigetreten. Dies wurde auf ihrem LinkedIn-Profil bekannt gegeben, wo sie sagt, dass sie "für die Leitung von Partnerschaften für japanische Publisher bei Xbox verantwortlich sein wird".

Sie fügt hinzu: "Ich hoffe, viele von euch auf der TGS zu sehen", was bedeutet, dass Sato Kato Ende dieses Monats in ihrer neuen Rolle auf der großen Gaming-Messe sein wird.

Hoffentlich wird die Arbeit von Mena Sato Kato dazu führen, dass in Zukunft noch mehr Spiele für Xbox erscheinen, und wir wünschen ihr viel Glück.

Vielen Dank an Windows Central