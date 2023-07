Xbox stellt neue Controller für Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem her

HQ

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem soll nächsten Freitag auf den Markt kommen, und zur Feier der Veröffentlichung des Films hat Xbox vier einzigartige benutzerdefinierte Controller hergestellt, die anscheinend auch nach Pizza riechen.

Die Controller werden nicht zum Kauf angeboten, und stattdessen müssen Sie an einem Werbegeschenk teilnehmen, um die Chance zu haben, eines zu gewinnen. Sie haben jeweils ein grünes Design, das mit Schlamm bedeckt ist, aber einzigartig für die Schildkröte ist, die sie darstellen. Donatellos Controller hat zum Beispiel seinen Namen und ein Bild von ihm.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem sieht aus, als würde es auf den Animationsstil von Spider-Man: Into the Spider-Verse aufspringen, da es 2D- und 3D-Visualisierungen kombiniert. Dies hat zu einigen ziemlich ordentlichen Designs auf den Controllern geführt, und wenn Sie eines kaufen möchten, können Sie am Wettbewerb teilnehmen, indem Sie dem Xbox Game Pass auf Twitter folgen und den offiziellen Tweet des Xbox Game Pass-Gewinnspiels retweeten.

Lesen Sie hier mehr über die Regeln und sehen Sie sich weitere Informationen auf der offiziellen Xbox-Website an. Das Gewinnspiel läuft von heute, dem 24. Juli bis zum 13. August.